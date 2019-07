Incidente in via Nizza: investito da un taxi, pedone in ospedale in codice rosso

Incidente stradale in via Nizza, nella zona di piazza Fiume al Salario-Pinciano. Il sinistro poco dopo le 19:00 di lunedì 1 luglio all'altezza di via Brescia quando un taxi ha investito un 40enne.

Soccorso dai passanti, che hanno parlato di "iniziale spaesamento", l'uomo, un 40enne, che ha sbattuto la testa, è stato portato dall'ambulanza al Policlinico Umberto I in codice rosso.

Il tassista alla guida di una Nissan Qashqai, si è fermato a prestare i primi soccorsi. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.