Incidente sulla Nettunense: frontale auto-furgone, grave un 22enne. Ferita una suora

Incidente all'alba di domenica 21 gennaio a Marino, ai Castelli Romani, dove un'auto ed un furgoncino si sono scontrate. L'impatto intorno alle 6:30 sulla via Nettunese, altezza civico 60. Violento l'impatto frontale che ha coinvolto un Fiat Scudo ed una Ford Fiesta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estrastto il conducente della vettura, un ragazzo italiano di 22 anni, rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto. Il ferito è stato poi affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Incidente via Nettunense

A bordo del Fiat Scudo viaggiavano invece due suore. Ferita una delle due, la stessa è stata trasportata in ospedale per accertamenti, illesa l'altra religiosa. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto di via Nettunense dove si è verificato il sinistro è stato chiuso temporaneamente al traffico. Sul posto le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente.