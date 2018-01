Giallo sulla Nettunense: 38enne trovato ferito in strada. Interrogato non risponde, indaga la stradale

L'ambulanza del 118 lo ha trovato riverso in strada e ferito. Vittima un 38enne romeno, poi accompagnato all'ospedale e dimesso con 15 giorni di prognosi. E' accaduto nel tardo pomeriggio dello scorso 7 gennaio all'altezza del chilometro 20 della via Nettunense, tra i Comuni di Lanuvio ed Aprilia. Arrivati sul posto gli agenti della polizia municipale di Lanuvio e quelli della Polizia Stradale di Albano Laziale hanno trovato i segni di un incidente stradale, sequestrando un copri specchietto di una vettura rimasto sul luogo del sinistro.

Pirata della strada sulla via Nettunense

Accompagnato all'ospedale Casa di Cura Città di Aprilia il ferito, già conosciuto alla forze dell'ordine, è stato ascoltato dagli investigatori della PolStrada diretti dal comandante Claudio Marrese. Inutili i tentativi di avere informazioni da parte del 38enne, restio a collaborare con la polizia. Ferito ad una gamba il cittadino dell'Est Europa è poi stato dimesso dal nosocomio pontino senza sporgere querela o denuncia contro nessuno.

Indagini della polizia stradale di Albano Laziale

Alla luce della poca collaborazione con gli inquirenti da parte dell'uomo, resta da comprendere se il 38enne sia rimasto ferito in seguito ad un investimento da parte di un pirata della strada o in altra circostanza. Individuato il modello della vettura che lo ha colpito, la polizia ha quindi acquisito le immagini di videosorveglianza della via Nettunense a caccia di elementi utili al fine di ricostruire l'accaduto.

Omissione di soccorso

Un ferimento con molte zone d'ombra, in relazione al quale gli agenti della stradale procedono al momento per "omissione di soccorso". Gli investigatori, nonostante la mancata denuncia del 38enne, proseguono comunque le indagini a tutto campo al fine di ricostruire cosa abbia determinato il ferimento del cittadino romeno.