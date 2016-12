Incidente in via Nettunense: scontro auto-scooter, grave un 30enne

Grave incidente ieri sera sulla via Nettunense, all'altezza di Casello 45, tra Anzio ed Aprilia. A scontrarsi sono stati una Ford Focus he veniva da via Cavallo Morto e si immetteva sulla Nettunense in direzione Aprilia, ed uno scooter Honda che invece viaggiava in senso oppposto.

Ad avere la peggio il 30enne a bordo dello scooter. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Aprilia e i Carabinieri e il personale medico del 118 che ha trasportato il ferito, in codice rosso, all'ospedale tramite eliambulanza.