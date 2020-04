Nettunense, incidente tra auto e ambulanza: 4 feriti gravi. Tra loro anche una paziente a bordo

Quattro feriti, tutti gravi, trasportati in ospedale. E' il bilancio di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 15 della via Nettunense, nel pomeriggio dell'8 aprile.

A scontrarsi, nella zona di Campoleone, sono state una Fiat Panda e un'ambulanza che si dirigeva in direzione Ariccia, con a bordo una donna anziana come paziente (non positiva al Covid-19).

L'ambulanza, una di quelle del servizio navetta della Asl Roma 6, nell'impatto è finita in una cunetta. Sul posto la polizia locale e i carabinieri di Lanuvio per i rilievi scientifici e la gestione del traffico, e poi tre mezzi del 118 per i soccorsi. Quattro le persone ferite tra cui due membri del personale medico e l'anziana paziente a bordo dell'ambulanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti e quattro, in codice rosso, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli. Non sarebbero in pericolo di vita. La Nettunense è stata chiusa per due ore per permettere i rilievi stradali.