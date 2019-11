Incidente a Piana del Sole: carambola tra tre auto, due feriti. Grave una bimba di 10 anni

Incidente stradale Piana del Sole dove si sono scontrate tre auto. Il sinistro intorno alle 12:30 di domenica 10 novembre in via della Muratella. Due i feriti, entrambi in codice rosso: un ragazzo di 20 anni trasportato all’ospedale San Camillo e una bimba di 10 anni trasferita al Policlinico Universitario Agostono Gemelli.

Sul posto diverse pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici. Da accertare la dinamica del sinistro. La strada è stata chiusa tra via Cristoforo Sabbadino e via Geminiano Montanari in entrambe le direzioni.

"Si continua a denunciare una strada ormai inadeguata al traffico del territorio - scrive l’esponente del Pd Angelo Vastola sulla propria pagina Facebook -. Una strada priva di sicurezza della viabilità. Via della Muratella soffre il peso del transito a causa di via C. Sabbadino chiusa da un anno costringendo tutto il traffico sulla Muratella. 3 incidenti importanti in pochi giorni determinano quanto via della Muratella sia pericolosa”.