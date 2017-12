Montemario, incidente all'alba: si ribalta con l'auto. Grave una giovane

Incidente all'alba di oggi 13 dicembre a Montemario. Una ragazza di 26 anni si è ribaltata con la sua Citroen C1, per cause ancora da appurare, in via Vittorio Montiglio. A dare l'allarme alcuni passanti che, intorno alle 6:30 circa, hanno notato la scena e allertato la Polizia Locale e il 118.

Sul posto gli agenti del Gruppo Montemario, per i rilievi scientifici, e il personale medico che ha soccorso la giovane trasportandola in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverata. Un bollettino che si va ad aggiungere all'incidente di ieri a Frascati ed a quello di oggi sulla Cassia.