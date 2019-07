Incidente a Primavalle: si ribalta con la Porsche e scappa lasciando donna agonizzante in auto

E' scappato lasciando una ragazza ferita gravemente e priva di coscienza all'interno della vettura che si era appena ribaltata. L'incidente stradale con fuga ed omissione di soccorso si è verificato a Primavalle quando una Porsche Boxster è rimasta coinvolta in un sinistro stradale per cause ancora in via di accertamento.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 4:30 di venerdì 19 luglio all'altezza del civico 100 di via dei Monti di Primavalle. Qui la Porsche Boxster con all'interno una donna ed un uomo di 40 anni si è ribaltata. Feriti entrambi i passeggeri dell'auto sportiva tedesca ad avere la peggio è stata la donna, ferita gravemente e poi ritrovata dai primi soccorritori priva di sensi all'interno dell'auto cappottata.

Ferito anche l'uomo alla guida che si è dato alla fuga allontanandosi dal luogo dell'incidente senza prestare i primi soccorsi. Sanguinante e ferito il 40enne ha cercato rifugio ed aiuto da un amico ma è stato poi rintracciato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul luogo del sinistro.

Intervenuti sul posto i soccorritori hanno trovato la donna al lato passeggero viva ma priva di coscienza ed in gravi condizioni. Presa in cura dal personale del 118 è stata quindi trasportata d'urgenza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove si trova ora in prognosi riservata.

Rintracciato dai vigili urbani, il 40enne, è stato ricoverato al medesimo nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti dove si trova piantonato dalle forze dell'ordine. Resta da accertare la dinamica del sinistro e le cause che hanno portato il 40enne a scappare lasciando la ragazza gravemente ferita al posto passeggero della Boxster che si era appena ribaltata.

Accertamenti in corso da parte degli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'accaduto.