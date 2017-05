Incidente a Testaccio: scooter contro auto in sosta, grave un 27enne

Incidente stradale alle prime luci di questa mattina a Testaccio dove uno scooterista è finito contro delle auto in sosta. L'impatto tra l'Honda Sh e due vetture, una Fiat Panda ed una Citroen C3, intorno alle 6:00, all'altezza del civico 95 di via di Monte Testaccio. Tutta da accertare la dinamica del sinistro, avvenuto nella strada dei locali della movida del rione del Centro Storico della Capitale. Ferito grave il conducente del mezzo a due ruote, un italiano di 27 anni, trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo. Sul posto per i rilievi gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale.