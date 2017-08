Val Melaina: perde il controllo della vettura e finisce contro l'impalcatura

Spettacolare incidente senza feriti stanotte in zona Val Melaina-Nuovo Salario dove un'automobile è finita fuori strada terminando la propria corsa contro una impalcatura di una palazzina in ristrutturazione. Il sinistro intorno alla mezzanotte, su via di Monte Cervialto, nel III Municipio Montesacro.

Auto contro l'impalcatura

Tutta da ricostruire la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno terminando accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione la automobilista avrebbe perso il controllo della Ford Focus terminando contro l'impalcatura dopo aver fatto un testacoda. Un forte boato che ha attirato l'attenzione dei residenti del popoloso quartiere di Roma nord est scesi subito in strada per sincerarsi delle condizioni della donna alla guida.

Automobilista sotto choc

Terminata la propria corsa contro l'impalcatura, la donna alla guida della Focus è stata medicata sul posto dall'ambulanza del 118, sotto choc ma illesa. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato.