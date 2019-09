Incidente in via Monte Cervialto: investiti da un'auto, feriti padre e figlio

Incidente stradale al Nuovo Salario dove padre e figlio sono stati investiti da un'auto. E' accaduto intorno alle 10:00 di mercoledì 11 settembre su via di Monte Cervialto.

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 119 della strada del III Municipio Montesacro. I due pedoni sono stati colpiti da una Volkswagen Up per cause ancora in via di accertamento.

Padre e figlio sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.