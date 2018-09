Portuense: mamma e figlia di tre anni investite in strada. Grave la piccola

Grave incidente stradale nel quartiere Portuense. Poco prima delle 15.30 una bimba di tre anni è stata investita mentre stava attraversando la strada in via Mengarini, all'incrocio con via Portuense. A travolgerle una donna di 59 anni, alla guida di una Citroen C1, che si è regolarmente fermata a prestare soccorso.

Ad avere la peggio è stata la piccola, portata in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove si trova attualmente ricoverata. Con lei la madre, rimasta praticamente illesa nell'incidente. In stato di choc e con lievi ferite l'investitrice, soccorsa al San Camillo in codice verde.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente. Agli agenti del XI gruppo Marconi della Polizia Locale il compito di accertare se mamma e figlia abbiano attraversato sulle strisce o meno e le eventuali responsabilità della donna alla guida dell'auto.