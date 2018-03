Appio Latino: donna investita da uno scooter, è grave

E' stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Roma una donna investita oggi 9 marzo in via Matera, all'incrocio con piazza Casalmaggiore. E' successo alle 8:40 circa in zona Appio Latino. Sul posto il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale del VII Gruppo San Giovanni.

La donna è stata centrata in pieno da uno scooter Piaggio Mp3. Il conducente alla guida si è fermato a prestarle soccorso. I sanitari intervenuti hanno portato la donna in codice rosso in ospedale dove è attualmente ricoverata.