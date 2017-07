Incidente a Torrevecchia: investito da un'auto, pedone in codice rosso al Gemelli

Investimento questa mattina a Torrevecchia dove un pedone è stato costretto alle cure dell'ospedale. E' accaduto intorno alle 7:30 in via Marzio Ginetti, altezza incrocio via Francesco Giovanni Commendone. A colpire l'uomo un'auto, una Honda Civic.

Investimento in via Ginetti

Rimasto ferito, il pedone è stato trasportato dall'ambulanza del 118 in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Il conducente della vettura si è fermato a prestare i primi soccorsi. Tutta da ricostruire la dinamica, sulla quale stanno terminando accertamenti gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.