Incidente mortale a Balduina: perde controllo del camion e si scontra contro auto in sosta

Incidente mortale a Balduina dove l'autista di un camion ha perso la vita dopo aver perso il controllo dell'autocarro ed aver impattato contro alcune vetture in sosta. E' accaduto intorno alle 5:00 del 9 gennaio all'altezza del civico 36 di via Marziale. A perdere la vita D.C., un uomo italiano di 53 anni residente in provincia di Frosinone.

Incidente mortale a Balduina

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale, secondo i primi riscontri il conducente del camion frigo, un Daf, avrebbe accusato un malore. Perso il controllo dell'autocarro ha poi impattato contro una decina tra auto e scooter in sosta. Sceso dal mezzo pesante il personale del 118 intervenuto sul posto ha provato a rianimarlo ma per il 53enne non c'è stato nulla da fare.

Incidente in via Marziale

Affidata alla polizia mortuaria, la salma dell'uomo è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Traffico alla Balduina

Per consentire i soccorsi ed i rilievi agli agenti della municipale, via Marziale è stata chiusa temporaneamente al transito all'altezza di piazza Giovenale. Per dar defluire il traffico è stato istituito temporaneamente il doppio senso di marcia in via Duccio Calimberti. Deviata la linea bus 990.