Villa Adriana, scontro sulla via Maremmana: giovane soccorso dall'eliambulanza

E' grave il giovane di 25 anni rimasto coinvolto in un incidente nel pomeriggio di oggi nella zona di Villa Adriana nel Comune di Tivoli. Secondo quanto si apprende alle 16.00 la Renault Kangoo, condotta dal giovane, si è scontrata con un Tir Scania p280 all'altezza del chilometro 2,2 della Maremmana inferiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il 25 dalle lamiere consegnandolo alle cure mediche del personale sanitario che con l'elisoccorso l'ha trasporato in ospedale, in codice rosso.

Durante l'intervento la strada è rimasta chiusa fino alle 17.30.