Incidente a Marcellina, ubriaco alla guida si schianta contro un'auto: due feriti gravi

Grave incidente nel comune di Marcellina. Un uomo di 33 anni ha perso il controllo dell'auto in via Maremmana Inferiore, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato contro un altro veicolo che procedeva sulla carreggiata. Nell'impatto, frontale, due donne a bordo sono rimaste gravemente ferite, trasportate d'urgenza in ospedale e ricoverate in prognosi riservata.

L'uomo 33 anni, anch’egli ricoverato in ospedale in prognosi riservata, è risultato positivo all'alcol test. E' stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Marcellina, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli, intervenuti sul luogo del sinistro, per lesioni personali stradali gravi.