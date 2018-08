Incidente a Malagrotta: fuori strada con l'auto finisce contro una recinzione, morto 48enne

E' finito fuori strada con l'auto impattando violentemente contro una recinzione metallica. A perdere la vita in un incidente stradale un uomo italiano di 48 anni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23:30 di martedì 21 agosto in via di Malnome, zona Malagrotta.

Incidente mortale a Malagrotta

Intervenuta per i rilievi scientifici una pattuglia dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, secondo i primi elementi raccolti sembrerebbe che il conducente della vettura, una Lancia Ypsilon, abbia avuto un malore alla guida a causa del quale abbia perso il controllo dell'auto. Poi l'impatto contro la recinzione. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del 48enne.