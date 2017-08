Incidente ad Ostia: pullman si schianta sotto il ponte, 18 feriti. Grave bimbo di 10 anni

Un bus turistico incastrato sotto un ponte con le prime file del mezzo distrutte dall'impatto. Sono eloquenti le immagini dell'incidente stradale verificatosi questa mattina su via di Malafede, nel X Municipio, dove l'autista di un pullman privato che trasportava turisti stranieri non ha considerato l'altezza del proprio autobus rimanendo incastrato sotto un cavalcavia ferroviario in zona Centro Giano-Casal Bernocchi. Pesante il bilancio che parla di 18 feriti, fra loro un bambino di 10 anni, trasportato in ospedale in codice rosso.

Pullman sotto il ponte ferroviario

L'incidente stradale è accaduto questa mattina intorno alle 12:30, su via di Malafede, a pochi metri dall'incrocio con la via Ostiense. Illeso l'autista le ambulanze del 118 intervenute a Casal Bernocchi hanno medicato 5 passeggeri sul posto. Tre i più gravi, fra i quali il bimbo di 10 anni, trasportati in codice rosso in diversi ospedali della Capitale (Grassi, Sant'Eugenio e San Camillo).

Turisti inglesi e francesi

Un totale di 18 feriti, tutti turisti stranieri inglesi e francesi. Di loro due sono stati ricoverati in codice giallo ed otto in codice verde nei vari nosocomi dove sono stati smistati. Illeso l'autista del pullman. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.