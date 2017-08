Magliana: investito da un'auto, grave un uomo

Investimento oggi 21 agosto in via della Magliana 422. Un uomo di 41 anni è stato investito da un'auto nella strada che collega via Idrovore della Magliana con il viadotto della Magliana. E' successo intorno alle 9:15 circa.

Sul posto, allertati, i sanitari del 118 che hanno trasportato il pedone in codice rosso in ospedale. Per i rilievi scientifici in via della Magliana hanno operato gli agenti del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.