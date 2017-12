Incidente in via della Magliana: auto perde controllo e si schianta, gravi marito e moglie

Grave incidente oggi 14 dicembre in via della Magliana, all'altezza del civico 424. Per cause ancora da determinare, intorno alle 6:40 circa, una Toyota Aygo ha sbandato schiantandosi contro un guard rail. Immediati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici.

Feriti gli occupanti dell'auto, una coppia di anziani. I due, marito e moglie di 71 e 70 anni, sono stati presi in cura dal personale medico e trasportati, in codice rosso, all'ospedale San Camillo dove sono ricoverati in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Un altro incidente all'alba che si somma a quello di ieri avvenuto in zona Montemario.