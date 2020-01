Incidente a Talenti: investita da un'auto, grave una donna

Incidente stradale a Talenti. E' accaduto domenica sera quando una donna è stata investita da un'auto per poi essere costretta alle cure dell'ospedale.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 20:30 del 12 gennaio all'altezza del civico 2 di via Luigi Capuana. Qui una Citroen C4 ha investito l'anziana per cause in via di accertamento. Allertati i soccorritori la donna è stata trasportata dall'ambulanza del 118 in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'accaduto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.