Incidente sulla via Litoranea: frontale tra auto e furgone, eliambulanza sul posto

Brutto incidente oggi sulla via Litoranea. Intorno alle 7 del 19 maggio due vetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 7,400.

Secondo una prima ricostruzione fatta un furgone, a causa di un guasto meccanico, avrebbe sbandato per poi schiantarsi frontalmente con un'auto diretta verso Ostia. I pompieri di via Celli, intervenuti, hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarre i feriti dai rispettivi posti di guida.

Uno di loro, in gravi condizioni, è stato quindi trasportato in codice rosso in eliamabulanza. La strada, chiusa, è stata riaperta con il senso unico alternato alle 9:45 per permettere i rilievi del caso. Oggi un altro brutto incidente è avvenuto sulla via Nomentana.