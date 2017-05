Incidente a Monteverde: vigili urbani investiti da un furgone, due feriti. Uno è grave

Sono stati investiti da un furgone Ncc mentre stavano svolgendo un servizio di polizia stradale a Monteverde. Ad innescare la carambola una Fiat Panda, che ha tamponato il Volkswagen Vito del Noleggio con conducente che ha poi colpito e ferito due vigili urbani che si trovavano a lato della carreggiata in via Leone XIII. I fatti questa mattina intorno alle 10:30, quando i due agenti, un uomo ed una donna di 37 e 35 anni, erano impegnati in alcuni controlli con l'utilizzo dell'autovelox all'altezza dell'ingresso di Villa Pamphili.

UN FERITO GRAVE - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, i cui rilievi sono stati affidati alla polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione i due vigili urbani erano fuori dall'auto di servizio a svolgere accertamenti mediante l'utilizzo dell'autovelox in via Leone XIII. Poi l'investimento, ad opera del furgone Ncc tamponato a sua volta da una Fiat Panda che lo ha fatto carambolare contro i due agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, poi affidati alle cure del personale sanitario del 118. Ad avere la peggio l'uomo, sbalzato nel corso dell'urto tra l'auto di servizio ed un albero. L'agente è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, ma non in pericolo di vita. Meno grave la collega dell'agente, medicata in codice giallo all'ospedale San Carlo di Nancy.

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE - L'investimento dei due agenti ha trovato il commento del sindacato Sulpl Roma che scrive: "Facciamo gli auguri di pronta guarigione ai colleghi e non possiamo ancora una volta non evidenziare come chi lavori per strada come noi con una divisa addosso non può essere paragonato contrattualmente ad un impiegato allo sportello".