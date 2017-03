Incidente a Salone: camion per il trasporto carne perde il carico in strada

Una dispersione di carico in strada, un incidente stradale come tanti, a destare curiosità il materiale caduto sull'asfalto, ovvero quintali di carne. Questa l'inusuale scena che si sono trovati davanti questa mattina gli automobilisti in transito nella zona di Salone, nel IV Municipio Tiburtino. In particolare i fatti hanno preso vita poco prima delle 6:00 in via Leofreni, poi la richiesta di intervento della Polizia Locale di Roma Capitale. Un sinistro autonomo, dove non si registrano feriti. Alle 11:00 di questa mattina gli agenti del IV Gruppo Tiburtino intervenuti a Salone erano ancora sul posto, il motivo è spiegato dal sindacato Sulpl Roma.

"MACELLO IN STRADA" - "Che le strade di Roma fossero, come abbiamo più volte denunciato, un vero e proprio “macello” lo sapevamo e lo abbiamo come detto più volte - ironizza sul proprio blog il sindacato dei 'caschi bianchi' romano -. Buche, incidenti, olio, detriti. Di Tutto un po’ l’impiego quotidiano delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Quello che si sono trovati però davanti i colleghi del IV Tiburtino stamattina alle 05.45 in via Leofreni supera ogni fantasia. Chiamati a rilevare un incidente stradale si sono trovati davanti a quintali di carne caduta sull’asfalto dopo l’incidente che ha visto coinvolto il camion che la trasportava".

CERINO IN MANO - "Nessun ferito ma come al solito siamo rimasti col cerino in mano in attesa di qualcuno che pulisca la strada. Abbiamo sempre il solito problema - conclude il Sulpl - che sia olio, detriti, terra o altro non sappiamo mai a chi appellarci per pulire la strada. Nessuno, secondo lui, deve farlo. Questo cerino quindi resta in mano a noi e stavolta neanche è utile per un bel barbecue".