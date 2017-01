Laurentina: anziana muore investita da un furgone

Grave incidente stradale sulla via Laurentina. Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, una donna italiana di 80 anni (M.L.C le iniziali), è stata investita all'altezza del civico 1800. A travolgere la donna un furgone modello Mercedes Vito che procedeva in direzione centro. L'anziana è stata sbalzata in aria ed è morta praticamente sul colpo. Inutili i soccorsi. Sul posto per i rilievi gli agenti del IX gruppo Eur.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto oggi a Roma. Alle 15.40, sulla Colombo, un disabile è stato investito nel tratto che costeggia il quartiere San Paolo. (QUI TUTTI I DETTAGLI).