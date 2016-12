Incidente in via Laurentina: auto gpl si ribalta e prende fuoco, salvato dalle fiamme

1 / 4

continua →

Terribile incidente avvenuto alle 4:40 del mattino di oggi 24 dicembre, in via Laurentina all'altezza del chilometro 30, nei pressi del distributore Tamoil presente nel territorio di Ardea.

Per cause al momento imprecisato un auto alimentata a Gpl ha preso aderenza con l'asfalto, forse a causa della troppa velocità, e si è ribaltata più volte. L'impatto, poi, ha generato un incendio nella vettura al cui interno era rimasto incastrato un 26enne.

Sul posto, allertati, sono giunti i Vigili del Fuoco di Roma con una squadra, supportati dai pompieri del distaccamento di Pomezia. Immediatamebte i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e poi iniziato le manovre per estrarre il ragazzo dalle lamiere. Il giovane, tratto in salvo, è stato poi lasciato alle cure mediche del personale del 118 che, per precazione, lo hanno portato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia.

CLICCA CONTINUA PER VEDERE LE FOTO DELL'INCIDENTE E DELL'AUTO IN FIAMME