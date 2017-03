Incidente sulla Laurentina: colpisce un palo con lo scooter, un ferito grave

L'impatto è stato talmente violento da aver letteralmente piegato un palo della Telecom. Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 5 marzo sulla via Laurentina dove uno scooterista è rimasto gravemente ferito. Il sinistro intorno alle 18:00, all'altezza dell'incrocio tra la Sp95b e via Vittorio Alpe. Il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino moldavo, è stato poi soccorso dal personale medico del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.

DINAMICA DELL'INCIDENTE - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Secondo i primi rilievi degli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto lo scooter della Honda condotto dal cittadino moldavo avrebbe fatto tutto da solo, nel sinistro non sembrano infatti coinvolti altri mezzi. Nessuna difficoltà alla viabilità, rallentamenti in direzione Roma a partire da via Nazareno Strampelli.