Incidente sulla via Laurentina: frontale tra furgone e auto, due feriti. Uno è grave

Due feriti, di cui uno in gravi condizioni. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 5:3 di questa mattina sulla via Laurentina, nel tratto compreso fra Trigoria e Monte Migliore. A scontrarsi frontalmente un furgone ed un'auto. Ad avere la peggio l'automobilista, un cittadino macedone di 48 anni, affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Meno grave il conducente dell'autocarro, portato dall'ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio.

Incidente via Laurentina

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 14+500 della Sp95b, fra le località Schizzanello e Mandriola. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità, con traffico rallentato all'altezza del sinistro sia in direzione Roma che in direzione Pomezia.