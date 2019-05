Incidente in via Laurentina: moto si scontra con auto, interviene eliambulanza. Due i feriti

Incidente poco dopo le 11 di oggi, 17 maggio, in via Laurentina. E' avvenuto all'altezza del chilometro 20. A scontrarsi, per cause da determinare, una Opel Vectra e una moto Ducati Monster.

Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, e i sanitari del 118 con il supporto dell'eliambulanza.

La conducente dell'auto è stata trasportata al poliambulatorio Sant'Anna in codice verde. L'uomo alla guida della moto, un 31enne, è stata invece condotto con l'elisoccorso al San Camillo.