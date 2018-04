Dopo incidente auto si scontra con Porsche Cayenne in sosta, poi si ribalta: tre feriti

Un'auto ribaltata dopo un incidente in via Lanciani. E' quanto avvenuto oggi 30 aprile, intorno alle 10:20. L'impatto in direzione di largo Lanciani. A scontrarsi, per cause ancora da appurare una Fiat Panda ed una Smart, che urtandosi hanno coinvolto anche un Porsche Cayenne in sosta.

La Panda, dopo l'impatto, si è anche ribaltata. Feriti due persone che si trovavano nella Smart, trasportate al Vannini e la conducente della Panda, al Pertini in codice rosso. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici del caso.