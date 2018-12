Incidente all'Axa: scontro tra auto e bus Atac, tre feriti. Tra loro anche due bambini di 5 a 15 anni

Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 30 novembre all'Axa, tra Casal Palocco e Acilia. A scontrarsi, alle 14:30, in via Ibico, all'altezza di via Lisippo, un autobus Ata della linea 709 e peugeot 208.

Tre i feriti, tutti in codice giallo e quindi non in gravi condizioni. Ad avere la peggio sono stati tutti i componenti dell'auto: una donna e due bambini di 5 e 15 anni. Sul posto, per i rilievi scientifici e determinare l'esatta dinamica dell'incidente la Polizia Locale con il X Gruppo Mare.