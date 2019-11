Incidente al Collatino: scende dall'auto dopo scontro con altra vettura e viene investito

E' sceso dall'auto con la quale aveva appena avuto un incidente ed è stato investito da una vettura in transito. Il doppio sinistro stradale è avvenuto lunedì 18 novembre al Collatino dopo un precedente scontro fra la macchina condotta dall'investito ed una Renault Twingo.

I fatti intorno alle 13:30 quando una Twingo condotta da una donna di 44 anni si è scontrata con una Renault Clio alla cui guida c'era un uomo di 84 anni. Le due vetture vengono a contatto all'altezza dell'incrocio fra via Grotta di Gregna e la via Collatina. Un sinistro di lieve conto nel quale, a parte i danni alle macchine, non si registrano feriti.

L'84enne scende dalla Clio in attesa dell'arrrivo della Polizia Locale, ma mentre attraversa la strada viene investito da una Skoda Fabia condotta da un 19enne. Ferito l'84enne è stato quindi affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Policlinico Tor Vergata in gravi condizioni, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Al lavoro per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.