Incidente a Boccea: scooter si scontra con pullman turistico, il conducente finisce sotto al mezzo. E' grave

E' ricoverato in gravi condizioni al Santo Spirito un 26enne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle 15 di oggi, 10 maggio, in via Gregorio VII, all'altezza di via San Damaso. A scontrarsi lo scooter Honda Vision condotto dal giovane e un pullman turistico bulgaro, guidato da un 59enne greco.

A seguito dell'impatto, la cui dinamica è ancora da appurare, il 26enne ha perso il controllo dello scooter finendo sotto il pullman. Sono stati i Vigili del Fuoco, con il carro sollevatore, ad estrarlo dalle lamiere. Quindi la corsa in ospedale, dov'è ricoverato in codice rosso. Non è in pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Locale per i rilievi scientifici. Il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto ai test di alcol e droga, gli esiti sono attesi.