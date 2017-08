Investe due pedoni con l'auto e scappa, grave una 25enne: scovato pirata della strada

Due persone investite e costrette alle cure dell'ospedale, con una 25enen gravi in prognosi riservata. Ma anche due auto in sosta, un palo della luce e dei paradonali danneggiati. E' il conto dei dannio provocati ieri sera da un pirata della strada poi rintracciato e fermato dagli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale. I fatti sono accaduti intorno alle 23:30 del 13 agosto in via Gioacchino Ventura, dove una Nissan Note ha investito due persone a distanza di 200 metri l’una dall’altra, ha colpito una Smart e una Peugeot 206, entrambe in sosta, un palo Acea e dei parapedonali per poi darsi alla fuga.

Due feriti

I due feriti, entrambi di nazionalità ecuadoregna, sono stati ricoverati d’urgenza: il primo, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice rosso con fratture multiple al Policlinico Gemelli. Più grave il secondo pedone investito, una ragazza di 25 anni, operata d’urgenza all'ospedale San Filippo Neri e ricoverata in prognosi riservata.

Caccia al pirata della strada

Le ricerche del pirata della strada sono scattate immediatamente. Una pattuglia del GPIT ha rintracciato il veicolo dell’investitore, parcheggiato con i finestrini aperti e la parte anteriore completamente mancante. La proprietaria, una cittadina di nazionalità boliviana, ha dichiarato che a guidare l’auto era stato il marito, rientrato poco dopo la mezzanotte ed in evidente stato di alterazione alcolica. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno gli agenti lo hanno portato al comando di zona per accertamenti: l’uomo, un boliviano di 34 anni, a distanza di 5 ore dall’evento è risultato positivo all’etilometro con un valore di 1.85 g/l.

Ammissione di responsabilità

Gli elementi a suo carico erano tali che questa mattina, una volta tornato lucido, non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità. Il mezzo è stato sequestrato e le indagini proseguiranno incrociando le testimonianze e le immagini delle telecamere che hanno ripreso l’incidente. Nei confronti del conducente dell’auto si procederà per lesioni personali stradali gravi, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

