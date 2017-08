Incidente all'Appio Latino: donna investita da un'auto, è grave

E' rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da una vettura in zona Appio Latino. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 10:00 di questa mattina all'altezza del civico 152 di via Genzano. Ad essere trasportata d'urgenza in ospedale una donna di 75 anni.

Investimento in via Genzano

Tutta da accertare la dinamica dell'investimento, sulla quale stanno terminando i rilievi scientifici gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. A colpire l'anziana (classe 1945) una Volkswagen Polo, con l'automobilista poi fermatosi a prestare i primi soccorsi. Affidata alle cure del personale dell'ambulanza la 75enne è stata quindi trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni.

Traffico rallentato all'Appio Latino

Per consentire i rilievi ed i soccorsi alla ferita, si sono registrati dei rallentamenti al traffico fra via del Velodromo e via Rocca di Papa.