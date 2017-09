Incidente ad Ottavia: 11enne investito da una Mercedes, è grave

Se lo sarebbe visto sbucare davanti all'improvviso mentre giocava e non sarebbe riusciuto ad evitarlo. Questo quanto ha riferito l'automobilista che ieri sera ha investito un ragazzino in zona Ottavia-Villaggio San Giuseppe. L'incidente stradale intorno alle 23:00 dell'1 settembre in via Garlasco, altezza incrocio via Rezzato.

Ragazzino investito ad Ottavia

Ad investire il minore una Mercedes Classe A, con l'automobilista fermatosi a prestare i primi soccorsi. Ferito l'adolescente, l'11enne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Resta ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.