Gianicolo: auto investe tre pedoni, gravi due minorenni

Tre pedoni investiti, due, minorenni, in gravi condizioni. E' questo il bilancio di un investimento avvenuto oggi, 22 marzo, in via Garibaldi all'altezza di piazza di San Pietro in Montorio nella zona del Gianicolo, alle 14:15 circa. Sul posto, allertati, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi scientifici, ed i sanitari del 118.

L'auto, una Fiat Panda, secondo le prime ricostruzioni ha centrato una donna e due minorenni. I due giovani sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. La donna, invece, ha riportato qualche contusione ed è in codice verde. Ancora da appurare l'esatta dinamica del sinistro.