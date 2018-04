Incidente a Roma nord: donna investita da un'auto, è grave

Ancora un investimento a Roma. Dopo il decesso di un senza fissa dimora avvenuto ieri notte in via Druso, nella zona delle Terme di Caracalla ed un secondo sinistro registrato questa mattina in piazzale dei Quattro Venti a Monteverde (con due feriti in codice rosso), un terzo incidente è avvenuto poco dopo le 10:00 di questa mattina in via delle Galline Bianche, direzione piazza Arcistate, a Labaro. Ad essere investitata da un'auto un'anziana di 82 anni, rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.

Incidente a Prima Porta

Alla guida della vettura, una Toyota Yaris, un ragazzo romano di 28 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.