Finocchio: incidente tra moto e auto, due feriti in gravi condizioni

Incidente ieri sera, alle 19:10, in via di Fontana Candida 321 nella zona della borghata Finocchio. Per cause ancora da determinare una moto Yamaha si è scontrata con una Volkswagen Lupo. Feriti un uomo e una donna. Sul posto, per gestire la viabilità ed i rilievi scientifici, sono giunte 5 pattuglie del pattuglie VI Torri.

La donna è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo, invece, è stato portato prima all'ospedale di Frascati in codice rosso, poi trasferito al Policlinico Umberto I dopo è ricoverato, anche lui, in prognosi riservata. Sono entrambi in gravi condizioni.