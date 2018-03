Investito da un'auto, morto 59enne. E' la sesta vittima in una settimana

Sei pedoni morti in una settimana. Numeri impressionanti che si sommano giorno dopo giorno. L'ultimo investimento mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su via Flaminia Nuova, a Roma Nord. A perdere la vita un uomo di 59 anni, investito e ucciso da un'automobilista. E' accaduto intorno alle 19:50 sul tratto di Flaminia compreso fra le fermate Grottarossa e Saxa Rubra della linea Roma-Civita Castellana.

Investimento mortale sulla via Flamina Nuova

A perdere la vita un cittadino del Burkina Fasu di 59 anni, investito da una Toyota Yaris, con il conducente fermatosi a prestare i primi soccorsi. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Morto Michele De Bernardis

Dunque un ennesimo pedone morto in seguito ad un investimento. Senza considerare gli incidenti stradali, con un'alta percentuale anche in questo caso di mortali, quello di ieri è il sesto investimento con esito mortale nell'arco degli ultimi sette giorni. Lo scorso 1 marzo a perdere la vita fu Michele De Bernardis, 58 anni, investito in viale America all'Eur da una Mini Cooper.

Morta Manuela Caroccia

Il giorno prima, 28 febbraio, la vittima fu una donna romena di 45 anni, investita da un'auto sulla via Ostiense. La sera prima, 27 febbraio, l'incidente si verificò su via dell'Acqua Bullicante, al Prenestino. Vittima la 60enne Manuela Carroccia, investita da una Peugeot 106.

Morto investito da bus a piazza Risorgimento

Tra sabato e domenica scorsi altri due investimenti mortali. Il primo la sera del 24 febbraio, quando un uomo di 58 anni dello Sri Lanka morì dopo essere stato investito dal bus 590 in piazza Risorgimento. Una scena terribile, a due passi dal Vaticano, con il conducente Atac sotto choc. Il 25 febbraio, a chiudere il triste elenco, fu un altro uomo, travolto ed ucciso da un'auto in via Fosso di Dragoncello, a Macchia Palocco.