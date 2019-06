Incidente via Flaminia Nuova: auto investe pedone e finisce contro semaforo, un ferito grave

Incidente stradale sulla via Flaminia Nuova dove un'auto ha investito un pedone per poi terminare la propria corsa contro un semaforo. E' accaduto intorno alle 15:30 di martedì 11 giugno in zona Due Ponti-Grottarossa. Ad avere la peggio il pedone, un uomo straniero, affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Poco dopo, intorno alle 16:30, sempre nel quadrante di Roma Nord, in viale di Tor di Quinto, altezza rampa di immissione in via del Foro Italico, si è registrato un successivo incidente, senza feriti, che, associato ai rallentamenti del primo incidente, ha congestionato il traffico con lunghe code in direzione del Grande Raccordo Anulare.