Via Flaminia, incidente mortale: Audi fuori strada, morta 40enne

Incidente mortale all'alba sulla via Flaminia. Poco prima della 6 un'Audi, con a bordo due persone, è uscita di strada all'altezza del tunnel di Prima Porta o del Cimitero Flaminio. Drammatico l'impatto contro il guardrail. Ad avere la peggio il passeggero, una donna di 40 anni rimasta uccisa praticamente sul colpo.

Corsa disperata al Sant'Andrea per il conducente del mezzo, ricoverato in codice rosso. Gravi le sue condizioni. Da accertare la dinamica dell'incidente. Dalle prima informazioni non sarebbero coinvolte altri mezzi.

I rilievi sono affidati agli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Per consentire le opeazioni via Flaminia è rimasta chiusa per diverse ore in direzione centro, con deviazioni sulla via Tiberina. Alle 11:45 circa la strada è stata riaperta e la viabilità è torna alla normalità.