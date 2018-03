Incidente via Flaminia: frontale tra un'auto ed un furgone, morta 55enne

Incidente mortale sulla via Flaminia dove una automobilista di 55 anni ha perso la vita in seguito ad uno scontro frontale. Il sinistro intorno alle 15:00 all'altezza del chilometro 16+900 della SS3 (fra Sacrofano ed il cimitero di Prima Porta). Ad impattare frontalmente per cause in via di accertamento una Fiat Qubo ed un furgone Iveco Daily. Per la conducente dell'auto, una donna italiana del 1962, non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito ma non grave il conducente del furgone, medicato sul posto dal personale del 118.

Incidente mortale a Prima Porta

Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, al lavoro per estrarre i conducenti rimasti incastrati fra le lamiere dopo che i due mezzi sono finiti in un fossato in seguito al violento urto.

Traffico congestionato sulla via Flaminia

Per consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di via Flaminia dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità della zona, con il traffico deviato su via Tiberina in direzione Terni e lunghe code di auto ferme in entrambe le direzioni di marcia.