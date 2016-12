Incidente sulla via Flaminia: scontro scooter-moto, morta una 39enne

Due incidente mortali sulla via Flaminia nel volgere di poche ore a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro. A perdere la vita il giorno della Vigilia di Natale una donna romena di 39 anni, deceduta a causa dei gravi traumi riportati in seguito ad uno scontro tra lo scooter che stava conducendo ed una moto. L'incidente mortale si è verificato intorno alle 14:00 all'altezza del chilometro 21.200 della Strada Statale 3, al confine tra i Comuni di Roma e Sacrofano. Ad avere la peggio la scooterista deceduta prima di essere trasportata in ospedale con l'elisoccorso intervenuto sul luogo del sinistro. Ferito anche il centauro, trasportato in codice rosso in ospedale ma non in pericolo di vita. Una dinamica tutta da chiarire quella che ha portato allo scontro tra lo scooter e la moto sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti della Polizia Stradale di Monterosi intervenuti sul posto.

DUE INCIDENTI IN POCHE ORE - Una vigilia di Natale di sangue quella della via Flaminia preceduta da un altra tragedia che ha visto la morte di un'altra donna, una 40enne, deceduta dopo essere finita contro un albero mentre si trovava con un'altra persona a bordo di una Audi all'altezza del tunnel di Prima Porta (zona cimitero Flaminio). Sul posto per i rilievi agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.