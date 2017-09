Incidente sulla via Flaminia: auto pirata investe un uomo, è grave

Prima l'investimento, poi la fuga di un'auto pirata, e quindi un incidente stradale. E' successo oggi lunedì 18 settembre, in via Flaminia, nella zona tra Fleming e Tor di Quinto. Tutto è accaduto intorno alle 7:40. Una Bmw nera a noleggio, secondo le prime ricostruzioni fatte dalla Polizia Locale, avrebbe compiuto un sorpasso azzardato nei confronti di un autobus Atac all'altezza del civico 662 di via Flaminia.

La fuga dall'auto pirata

L'auto, quindi, ha centrato in pieno un pedone scaraventandolo sull'asfalto. L'uomo, centrato dalla Bmw, è stato soccorso sul posto e poi trasportato dai sanitari del 118, in codice rosso, all'Umberto I. E' in gravi condizioni. La Bmw, pirata, non si è fermata sul luogo del sinistro, ha proseguito la marcia fuggendo contromano per poi scontrarsi, poco più avanti, al civico 549 di via Flaminia, con una Smart.

Gli occupanti dell'auto, quattro secondo i primi riscontri, sarebbero quindi scappati a piedi. La Polizia Locale è sulle loro tracce e le indagini sono in corso, con l'aiuto dei testimoni, anche per ricostruire gli esatti fatti accaduti.

Donna investita a Largo Luigi Daga

Nella mattinata di oggi 18 settembre, intorno alle 7 del mattino, un altro incidente stradale. Un investimento al civico 3 di Largo Luigi Daga, in zona Bravetta. Ad essere travolta una donna che è stata portata in ospedale in codice rosso all'ospedale San Camillo.