Incidente in via Flaminia, scontro tra due auto: 3 feriti

Incidente nella mattinata del 12 gennaio, sulla strada statale 3 “Via Flaminia”. Il traffico è provvisoriamente bloccato al km 16, in località Prima Porta.

Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Ancora da appurare le cause dello scorso. Sul posto anche tre ambulanze del 118.