Incidente via Flaminia: autocarro si ribalta ed occupa entrambe le carreggiate

Incidente scenico ma per fortuna senza feriti sulla via Flaminia, dove un autocarro si è ribaltato su un fianco per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 21 febbraio all'altezza del chilometro 29 della SS3, nel territorio di Castelnuovo di Porto. Da accertare le cause del ribaltamento del mezzo pesante. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Autocarro ribaltato in via Flaminia

Illeso l'autista, sul posto per la rimozione del camion sono intervenuti vigili del fuoco con il supporto dell'autogru. Con il tir ad occupare entrambe le carreggiate della Flaminia, pesanti sono state le ripercussioni al traffico, con il tratto di strada consolare chiuso e la circolazione deviata temporaneamente sulla via Rianese. Difficoltà per la presenza di olio e detriti sulla strada. Sul posto per i rilievi stradali la polizia municipale di Castelnuovo di Porto.