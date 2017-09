Investe pedone e fugge: vigili rintracciano conducente di auto pirata

Sono serviti quattro giorni di indagini alla Polizia Locale per rintracciare l'uomo alla guida dell'auto pirata che, in via Flaminia, nella zona tra Fleming e Tor di Quinto, lo scorso 18 settembre aveva prima investito un uomo, per poi causare un incidente e quindi fuggire.

Denunciato un 31enne colombiano

Si tratta di un 31enne colombiano, a Roma per motivi di studio, denunciato dai vigili per "omissione di soccorso" e "lesioni aggravate". Il giovane è stato anche multato per guida senza patente. Sequestrata l'automobile, una Bmw nera, presa a noleggio.

L'investimento e l'incidente

Tutto era avvenuto nella mattinata di lunedì. La Bmw nera, ha compiuto un sorpasso azzardato nei confronti di un autobus Atac all'altezza del civico 662 di via Flaminia, quindi ha centrato in pieno un pedone scaraventandolo sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso sul posto e trasportato dai sanitari del 118, in codice rosso, all'Umberto I.

La Bmw, pirata, non si è fermata sul luogo del sinistro, ha proseguito la marcia fuggendo contromano per poi scontrarsi, poco più avanti, al civico 549 di via Flaminia, con una Smart. Poi il 31enne colombiano alla guida fuggì, a piedi, abbandonando l'auto.

Le indagini della Polizia Locale

Le attività investigative, coordinate e portate avanti dal Gruppo Cassia della Polizia Locale, hanno dato i frutti. I vigili sono riusciti a rintracciare l'uomo che avava preso in affitto la Bmw nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino, grazie alla collaborazione di una società che noleggia auto.

Il locatario, anche lui colombiano, ascoltato dai vigili ha quindi raccontato che alla guida dalla Bmw pirata c'era un suo amico, il quale aveva preso la vettura a noleggio senza il suo permesso. Le indagini sono proseguite fin tanto che i vigili sono risaliti al 31enne, che in Colombia gestisce una società di taxi, per poi denunciarlo.