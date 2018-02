Perde il controllo dell'auto sulla via Flaminia: tre feriti gravi

Ennesimo grave incidente sulle strade della Capitale. Nella serata di ieri tre giovani sono rimasti gravemente feriti sulla via Flaminia. L'auto su cui viaggiavano, una Volkswagen Golf per cause ancora da accertare, ha sbandato, finendo quindi fuori strada. Gravi le condizioni delle tre persone a bordo, trasportate due al sant'Andrea e uno, il più grave, al Gemelli. Tre le pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale intervenute sul posto.